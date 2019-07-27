13 yaşındaki Emirhan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Emirhan Acar (13), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Yenişehir ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel K. (21), arızalanan motosikletini, arkadaşı Bahattin U.'nun (18) motosikletine iple bağlayıp, tamirciye götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen Emirhan Acar (13) yönetimindeki plakasız motosikletle birbirine bağlı olan iki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletler yola savrulurken, Emirhan Acar, Veysel K. ile Bahattin U., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emirhan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazanın ardından soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



