13 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz etmek için sıraya girdiler! İzmir'de yaşananlar mide bulandırdı: 5 milyon TL'lik şantaj...

13 yaşındaki B.A. mahalle kahvesine gidip gelmeye başladıktan sonra hayatı kabusa döndü. Sapıklar B.A.'ya adeta musallat oldu, çocuğa tecavüz ettiler, görüntüleri kayda aldılar, şantaj yaptılar. Çocuğa "Seni seks gruplarına götüreceğim" para teklif eden sapık dahil olayda adı geçen herkes tutuklandı. Ancak hayatı kararan çocuğun annesi de sanıklar arasına girdi.

13 YAŞINDA OKULA GİTMEYİ BIRAKTI

B.A. isimli erkek çocuk İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşıyordu. 13 yaşındaydı. Karıştığı bir kavga nedeniyle okula gitmiyor, sadece sınavlara giriyordu. Sistem dışına itilmişti. Anne ve babası ise o daha 1.5 yaşındayken ayrılmıştı. Baba bir ayakkabı atölyesinde, anne ise temizlik işlerinde çalışıyordu.

İLAÇLA BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

Okuldan uzaklaştırılarak sistem dışına itilen B.A. mahalle kahvesine gidip gelmeye başladı. Kahvenin sahibi olan Emin Gezer'i ve kardeşi Sedat Gezer'i tanıyordu. Sedat Gezer annesinin arkadaşıydı. B.A. onlara güveniyordu. Kahveye ise pek çok kişi gelip gidiyordu. Bunlardan biri 69 yaşındaki Mustafa Bircan'dı. Bircan kahvenin ortasında bütün gün pornografik görüntüler izliyordu. Bir gün bu videoları B.A.'ya da gösterdi.

Bu olayın üzerinden iki hafta geçmeden Mustafa Bircan çocuğu evine çay içmeye çağırdı. Eve giden B.A. çay içmeyi beklerken Bircan tarafından ilaç içirildi. B.A. bir süre sonra şiddetli sarsıntı ve baş dönmesi yaşadı. Yürüyemeyecek hale geldi. Bircan yarı baygın haldeki çocuğa tecavüz etti.

YARDIM BEKLEDİĞİ KİŞİ ŞANTAJ PLANLADI

Korkan çocuk dehşeti kimseye anlatamadı. Halk TV'nin haberinde yer alan detaylara göre; Bircan'ın tehditlerine boyun eğmek zorunda kaldı ve bu istismar devam etti. Yaşadıklarına dayanamayan çocuk bu durumu kahvedeki Emin Gezer ile paylaştı. Çocuğu kurtarması gereken Gezer'in planı ise çocuk için yeni bir felaketin habercisiydi. Mustafa Bircan'ın çok zengin olduğunu bilen Emin Gezer bu olay nedeniyle ondan para koparma planları yaptı.

Gezer, B.A.'ya "Sana tecavüz ederken onu videoya çekip parasını alacağız. Sonra seni en kral hastaneye götüreceğim. Psikolojik tedavi görürsün" dedi. B.A. kabul etmeyerek kahveyi terk etti. Gezer bu kez, "Her şeyi ailene anlatırım" diyerek istediğini yaptı. Gezer yanına arkadaşları Mustafa Sünük ve Şiyar Erkuş'u alarak bir plan yaptı.

ÇOCUK TECAVÜZE UĞRARKEN KAYDA ALDILAR

Plan devreye koyuldu ve bir çocuk 69 yaşındaki adamın tecavüzüne uğrarken aynı mahalleden insanlar onu gizlice kameraya aldılar ve görüntüler karşılığı 5 milyon TL istediler.

UYKUSUNDAN UYANDIRIP TECAVÜZ ETTİ

Çocuğun yaşadıkları bununla da bitmedi. Emin Gezer yaptıkları kötülüğü kardeşi Sedat Gezer'e de anlattı. Cezaevinden yeni çıkmış olan Sedat Gezer'de çocuğun evine yatıya gitti ve gece 03.00 civarı uyandırdığı çocuğa onların evinde tecavüz etti.

"SENİ SEKS GRUPLARINA GÖTÜRECEĞİM"

“Bu son oldu. Belki kurtulurum" diye düşünen B.A. karanlıktan bir türlü çıkamıyordu. Çocuğun yaşadıklarını duyan Emin Gezer'in arkadaşı Mehmet Aslan da istismar zincirine katıldı. B.A.’ye yönelik cinsel eylemde bulunan Aslan, "Seni seks gruplarına götüreceğim" diyerek çocuğa 3 bin TL para vermek istedi. Ancak çocuk kabul etmedi.

İĞRENÇ İSTİSMARA 'HÜSO AMCA' DA DAHİL OLDU

Bir çocuk mahallelinin elinde yok olurken 79 yaşındaki Hüseyin Atıcı devreye girdi. "Gel senle konuşacağız. Emin Gezer bana her şeyi anlattı" dedi. Kendisini kurtaracak kişinin mahallelerin "Hüso Amcası" olduğunu düşünen B.A. onun evine gitti. Bu evde de B.A. cinsel istismara maruz kaldı.

Yaşadıklarına dayanamayan B.A. olanları bir arkadaşına anlattı. Arkadaşı ise kuzenine. Olay böylelikle ortaya çıktı. 24 Mayıs 2024 tarihinde B.A.'nın ailesinin şikayeti sonucu olayda ismi geçen herkes gözaltına alınıp tutuklandı.

ANNE FAİLLERİN EVİNİ YAKTI

Çocuğunun yaşadıklarını duyunca kahrolan anne ise 2 şüphelinin evini yaktı, kahvenin camlarını aşağı indirdi. O anne şimdi sanık.