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13 yaşındaki Filiz’den 13 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ‘komşuya gidiyorum’ diyerek evden çıkan 13 yaşındaki Filiz Akdeniz’den 13 gündür haber alınamıyor.

13 yaşındaki Filiz’den 13 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ‘komşuya gidiyorum’ diyerek evden çıkan 13 yaşındaki Filiz Akdeniz’den 13 gündür haber alınamıyor. Baba Erdal Akdeniz, en son Antalya şehir merkezinde görülen kızını görüp ihbar ederek bulunmasına yardımcı olana 5 bin TL ödül vereceğini söyledi.
Kumluca Hacıveliler Mahallesinde Erdal Akdeniz’in kızı Filiz Akdeniz (13), 13 Eylül Çarşamba günü evden ‘komşu gidiyorum’ diyerek ayrıldı. Aile, kızının akşam saatlerine kadar dönmeyince, komşularına sordu ancak orada olmadığını öğrendi. Bunun üzerine Baba Erdal Akdeniz, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Daha önce birçok kez kaçan kızının sosyal medya hesabına giren Erdal Akdeniz, yazışmalara bakarak en son 3 gün önce Antalya şehir merkezinde olduğunu tespit etti.
Halen kızını aradığını ancak ulaşamadığını ifade eden Erdal Akdeniz, “Kızımı görüp polise veya bana ihbar ederek bulan olursa 5 bin TL ödül vereceğim. Görenlerin en yakın polise ve jandarmaya bildirmelerini veya 0 530 170 40 47 numarasına bildirmesini i rica ediyorum” dedi

13 yaşındaki Filiz’den 13 gündür haber alınamıyor

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