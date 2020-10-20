13 yaşındaki Hatice Çiftiçi’yi iple boğarak öldüren zanlının yargılanmasına başlandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi’nin katil zanlısı olarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Hatice Çitftçi’nin bir meyve bahçesinde cesedi bulunmuştu. İple boğularak öldürüldüğü belirlenen Hatice Çiftçi, otopsinin ardından Akşehir Mezarlığında toprağa verildi. Cinayetin aydınlatılabilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında 600 kişiden DNA testi için kan örnekleri alındı. DNA testi sonuçlarından faile ulaşılamazken küçük kızın cep telefonundaki görüşmeler de incelendi ancak bir sonuca ulaşılamadı. Aradan geçen 8 yıldan sonra İzmir’de başka bir olaya karışan V.K. (38) polis ekiplerince gözaltına alındı. V.K.’den alınan örneklerin, Hatice Çiftçi’nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Bunun üzerine Akşehir’e getirilen V.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.