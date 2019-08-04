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13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 03:59 | Son Güncelleme

13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i bıçaklayarak öldüren ve daha sonra Antalya’da yakalanan cinayet zanlısı Murat Ç., Adıyaman’a getirildi. Zanlının daha önce sosyal medya hesabından çocuklara yapılan şiddete tepki amaçlı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarında bulunan tarla içerisinde vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi ile cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısı Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmış ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

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Polis ekipleri Antalya’dan aldıkları katil zanlısı Murat Ç.’yi, karayoluyla Adıyaman’a getirdi. Gece yarısı Adıyaman’a, getirilen 13 yaşındaki Hüseyin’in katil zanlısı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanesine konuldu.

ŞİDDET KARŞITI PAYLAŞIMLARI ŞAŞIRTTI

13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i arabayla kent merkezinden alan ve daha sonra kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya Köyü yakınlarına götürüp bıçaklayarak öldüren Murat Ç.’nin çocuk şiddetine karşı tepki paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Hüseyin’i, 6 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra sürekli kılık değiştirerek il il gezip daha sonra Antalya’da yakalanan Murat Ç.’nin 2018 yılında kendisine ait sosyal medya hesabından, “Çocuklara her bir canlıya kalkan eller kırılsın diyorsan resmi paylaşarak tepkini göster. 2,3 yürekli insan paylaşsın. Ben diyecek kelime bulamıyorum. Yorum sizlerin” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Hüseyin’in katil zanlısı Murat Ç.’nin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Nasrullah Çelik Antalya Adıyaman cinayet

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