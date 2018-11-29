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13 yaşındaki iki arkadaşın korkunç oyunu! Zavallı çocuğu bu halde buldular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 04:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 çocuk köprüde yük treninin vagonlarına atladı. Çocuklardan Birhat E. (13) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanırken, olaydan hafif yaralarla kurtulan Deniz Ç. (13) ise polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

13 yaşındaki iki arkadaşın korkunç oyunu! Zavallı çocuğu bu halde buldular!

Olay saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesinde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki bir köprüde meydana geldi. Görgün tanıkların ifadesine göre aynı yaştaki Birhat E. ile Deniz Ç., köprünün üzerinden hareket halindeki yük treninin üzerine atladı.

Kısa sürede trenin üzerinde seyahat eden çocuklardan Birhat E., dengesini kaybederek düştü. Çevredeki bir kişi tarafından rayların kenarında yaralı olarak bulunan E., Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yüksek gerilim hattı nedeniyle yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan E.'nin tam teşekküllü yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Birhat E'nin ifadesi doğrultusunda beraberinde bulunan arkadaşı Deniz Ç.'yi bulmak için araştırma başlattı. Demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle yapılan aramadan sonuç alınamayınca E.'den arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Ç.'yi hafif yaralı olarak buldu. Olaydan sonra korktuğu anlaşılan Ç.'nin ailesine de haber vermediği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Yük treni yüksek gerilim

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