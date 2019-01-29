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13 yaşındaki İlyas, menenjitten öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Murat Erbay Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İlyas Mollasüleyman (13), menenjit hastalığı nedeniyle sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

13 yaşındaki İlyas, menenjitten öldü

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Murat Erbay Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İlyas Mollasüleyman (13), menenjit hastalığı nedeniyle sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Malkara ilçesinde 1 yıl önce MS hastalığından babası Lokman'ı kaybeden ve annesi Nazmiye Mollasüleyman ve 3 kardeşi ile birlikte yaşayan İlyas Mollasüleyman, geçtiğimiz pazar günü evde rahatsızlandı. Ateşi yükselen İlyas, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlaç tedavisi verilip, evine gönderildi. Evde yeniden rahatsızlanan Mollasüleyman, bu kez de Edirne'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından çocuk, ambulansla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlyas Mollasüleyman'a 'menenjit' teşhisi konuldu. İlyas, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
İlyas Mollasüleyman’ın amcası Mustafa Mollasüleyman yeğeninin rahatsızlandığı gün 3 hastaneye götütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Yeğenim İlyas Mollasüleyman pazar günü hastalanıyor ve aynı gün ağabeyi İrfan Mollasüleyman, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüyor. Hastanede muayene eden doktor, ilaç verip eve gönderiyor. Bir, iki saat sonra yeğenim tekrardan hastalanıyor. Bu kez ağabeyi, İlyas’ı Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüyor. Buradaki tedavisinden sonra Keşan’dan Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ediyorlar. ‘Menenjit’ teşhisi koyulduğunu biliyoruz. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen maalesef yeğenim hayatını kaybetti. İçimiz yanıyor. Çok üzgünüz. Diyecek kelime bulamıyorum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun."
‘EVİ İLAÇLANIP, KAN ÖRNEKLERİ ALINDI’
Amca Mollasüleyman, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, yeğeninin Malkara ilçesindeki evinin ilaçlandığını, arkadaşlarından kan örnekleri alındığıı ve yakınlarına antibiyotik tedavisi uygulandığı söyledi.
GERİYE FOTOĞRAFLARI VE SON DOĞUM GÜNÜ VİDEOSU KALDI
8’inci sınıf öğrencisi İlyas Mollasüleyman’dan geriye ise 27 Temmuz 2018 günü kutladığı doğum gününde akrabaları ve arkadaşları ile çekilen görüntüler kaldı. İlyas'ın doğum günü partisinde çekilen görüntülerde, arkadaşları ‘İyi ki doğdun, iyi ki doğdun İlyas, mutlu yıllar İlyas’ diyor.

FOTOĞRAFLI

13 yaşındaki İlyas, menenjitten öldü13 yaşındaki İlyas, menenjitten öldü13 yaşındaki İlyas, menenjitten öldü

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