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13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Zahide Kara ve Eray Kara çiftinin, 11 yaşındaki oğulları Kadir'in hayatı, küçük bir yangına yaptığı müdahale ile alt üst oldu.

26 Aralık 2017'de Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin yakınlarında yanan ateşi söndürmek için üzerine su yerine tiner döken Kadir Kara, bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı.

13 yaşındaki Kadir'in hayatı yaptığı yanlışla karardı

Yüzü, elleri, kolları ve vücudunun yüzde 70'i yanan Kadir, hemen Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, üst üste geçirdiği 7 ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Ancak gözleri hariç, yüzü tamamen yanan, elleri, kolları ve göğsü de eski haline döndürülmeyen Kara'nın düzelmesi için estetik ameliyat olması gerekiyor. Kara Ailesi, tedavi masraflarının yüksek olduğunu, maddi imkanlarının bu masrafları karşılayacak güçte olmadığını belirtti.
Oğlunun geçirdiği kazadan önce şöförlük yapan Eray Kara (43), oğlunun yaralanmasının ardından tedavi için sürekli Ankara'ya gidip gelmek zorunda kaldığı için işi bıraktı. Kadir'in yalnızca sırtının yanmadığını söyleyen Kara, o yüzden sırtından deri alarak göğsüne, kollarına ve yüzüne yama yapıldığını anlattı. Eray Kara, "Oğlum 7'nci sınıfta okuyordu. Okul yönetimi cam kırılsa Kadir'i suçlamaya başladı. Her olumsuz olayın oğlum tarafından yapıldığını söylediler. Sonra uzaklaştırma verdiler. O sırada Kadir de sanayide işe başlamış. Benim haberim yoktu. Zaten çok kısa bir süre çalıştı, sonra bu olay oldu" dedi.
Oğlu yandıktan sonra, hastanede yanmayan tek yeri olan sırtından deri alınarak göğsüne yama yapıldığını kaydeden Eray Kara, Kadir'in kendini düz tutamadığını, nefesinin kesildiğini, merdivenden dahi inip çıkamadığını söyledi. 4 çocuğundan biri olan Kadir'in yüzü için de estetik ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Eray Kara, "Doktorlar Kadir'in kaburgalarından parça alarak kulaklarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söylediler. Estetik gerekiyor. Saçları, burnu, kulakları için tedavi gerekiyor. Tedavi masrafları çok yüksek. Bize kimse sahip çıkmadı" diye konuştu.
Kadir Kara'nın babaannesi Rabia Kara (60) ise şunları söyledi: "O olaydan sonra ne yaşamadık ki? Öldük öldük dirildik. Çok kötü günler yaşadık. Biz ondan beter öldük bittik. Koca delikanlı ne hallere düştü, bizi mahvetti. Çok zor günler yaşadık. Çocuğumuz için ne yapılması gerekiyorsa onu istiyoruz. Yeter ki çocuğumuzun hayatı kurtulsun. Yaşıtları top oynuyor, o burada ağlıyor."
Akciğer kanseri hastası olan Kadir Kara'nın dedesi Hasan Kara (71) da kendisinin emekli maaşı ile geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kara, "Bizim çocuğumuza yardımcı olsunlar, başka bir şey istemiyoruz. Oğlum çalışıyordu, biz ondan geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi o da çalışmıyor. Bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Belki çocuğa estetik yaparlar, okuluna devam eder" diye konuştu.
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izmir yangın

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