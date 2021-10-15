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13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendisini vurdu

15.10.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da babasının beylik tabancasıyla kendisini vuran 13 yaşındaki ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız hayatını kaybetti.

13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendisini vurdu

Olay, Erzincan’ın Başbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah Mehmetçik Okulu’na giden Y.E. (13), okuldan eve döndükten bir süre sonra silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ikametten silah sesi duyduklarını güvenlik güçlerine haber vermeleri üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evde yaralı halde bulunan Y.E., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri kıza kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştı. Hastanede ameliyata alınan Y.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 AY ÖNCE ERZİNCAN'A GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Y.E.’nin uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.
Y.E.’nin yaklaşık 2 ay önce babasının tayini nedeniyle Erzincan’a geldiği öğrenildi. Y.E.’nin cenazesinin Niğde’de toprağa verileceği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Erzincan
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