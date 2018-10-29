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13 yaşındaki kız, cinsel istismarcıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

 TRABZON’un Maçka ilçesinde, B.Ç.

Fatih TURAN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde, B.Ç. (13) adlı kız, meralık alanda hayvanları otlattığı sırada Ş.A.'nın (41) cinsel istismarına uğradı. Direnen ve boğazı sıkılan B.Ç.'nin, yaşadığı dehşetten ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı. Öldüğünü düşünerek kızın üzerini taş ve otlarla örterek uzaklaşan Ş.A., ailenin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık Ş.A. hakkında açılan davayla, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet hapis cezası isteniyor.
Olay, geçen yıl eylül ayında, ilçenin Kırantaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, meralık alanda büyükbaş hayvanlarını otlatan ortaokul öğrencisi B.Ç. (13), kendisini takip eden Ş.A.'dan kaçmak istedi. Kaçtığı sırada ayağı takılıp yere düşen küçük kızı yakalayan Ş.A., istismarda bulundu. Şüpheli, yaşadığı dehşetten kurtulmak için direnen B.Ç.'ye tokat atıp, boğazını sıktı. Küçük kız, dehşetten kurtulamayacağını anlayınca, bir anda kendisini yere bırakıp, ölü taklidi yaptı. Düştüğü yerde hareket etmeden duran B.Ç.'nin öldüğünü sanan saldırgan, kızın üzerini taş ve çalılarla örterek bölgeden uzaklaştı. Ablası A.Ç.’nin bağırma sesi üzerine ölü bulunduğu yerden çıkan B.Ç., yaşadıklarını ailesine anlattı.
DELİLLERE ULAŞILDI, TUTUKLANDI
Küçük çocuğun olayı anlatması üzerine aile, durumu jandarma ekiplerine bildirip, şikayette bulundu. Ailenin şikayeti üzerine hareke geçen jandarma ekipleri, bahse konu olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu, bir dizi delile ulaştı. Soruşturma kapsamsında bölgedeki taş parçalarından ele geçilen kan ve meni örneklerinin DNA incelemesinde şüpheli Ş.A.'ya ait bulgulara rastlanıldı. Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli Ş.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Ş.A., hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4,5 yıldan 12 yıla, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Savcının hazırladığı iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşırken, tutuklu sanık, belirlenecek tarihte hakim karşına çıkacak.

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