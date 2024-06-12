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  4. 13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı

13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı

12.06.2024 15:30
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12.06.2024 15:30
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Zonguldak’ta 13 yaşındaki kız çocuğu Tuanna S., annesini darp ederek rehin aldı. Daha sonra intihara da kalkışan kız çocuğu güçlükle etkisiz hale getirildi. Ekipler kalkanla eve girip anneyi kurtardı. Tuanna S., yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı. İşte detaylar...

Karadeniz Ereğli ilçesinde mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde annesini ve babannesini rehin aldı. Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı.

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ANNESİNİ REHİN ALIP DARP ETTİ

Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı.

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YÜZÜ MORLUK İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu. Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı. Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Zonguldak rehine darp
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