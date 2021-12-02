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13 yaşındaki kız çocuğuna markette iğrenç taciz! Mahalleliden dayak: Kan beynime sıçradı

02.12.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalle sakinlerinden önce dayak yedi, sonra da polise teslim edildi. Mahalle sakinlerinden bir kişi ise, çocuklarını okuldan almak için evden çıktığı sırada olayın kendisine söylendiğini belirterek "Marketçi arkadaşımız, '13 yaşında bir kız çocuğuna tacizde bulunulmuş' dedi. O anda benim beynime kan sıçradı" ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki kız çocuğuna markette iğrenç taciz! Mahalleliden dayak: Kan beynime sıçradı

Olay, dün Mamak ilçesinin Akdere semtinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğu bir şahsın tacizine uğradı. Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından kovalandı. Garaja saklanan şahıs kaçarken mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı döven vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.

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"KARDEŞİMİZ ŞİKÂYETÇİ OLURSA SEVİNİRİZ"

Mahalledeki marketin sahibi İbrahim Ünal, bir kişinin koşarak geldiğini, adamın çocuğu taciz ettiğinin söylenmesi üzerine peşinden koştuğunu söyledi. Ünal, “Bu arkadaş arkada garaja saklanmış. O ara biz müdahale etmeye çalıştık, ilk başta bulamadık. En son ayağımıza kadar geldi yani. Biz de bunu çektik, emniyet güçlerine teslim ettik arkadaşı. İnsanlık görevimizi yapmış bulunuyoruz, başka yapacağımız bir şey yoktu zaten. Olay yukarıdaki markette olmuş. 100 metre yukarıda sol tarafta, ışıkların sol tarafında. Kardeşimiz şikayetçi olursa seviniriz" dedi.

"Tacize uğrayan şikayetçi olursa biz de her zaman buradayız. Her zaman gelebilir, her zaman yanındayız" diye devam eden Ünal, "Onlar bizim namusumuz, bizim de eşimiz var, bacımız, annemiz var. Ondan dolayı bu konularda hassasiyetimizi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"'13 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞUNA TACİZDE BULUNULMUŞ' DENDİ, O ANDA BENİM BEYNİME KAN SIÇRADI"

Mahalle sakinlerinden Birgül Dönmez ise, çocuklarını okuldan almak için evden çıktığı sırada olayın kendisine söylendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“13.45 sıralarında çocuklarımı okuldan almak için evden çıktım. Marketçi arkadaşımıza, ’Hayırdır İbrahim Bey ne oldu?’ dedim. ’Abla 13 yaşında bir kız çocuğuna tacizde bulunulmuş’ dedi. O anda benim beynime kan sıçradı, ’Kim?’ dedim. Sonra koştuk adamı yakalamak için, kaçmış dedik. Ondan sonra bir baktık garajdan çıkıyor. 2 dakika önce benim önümden geçmişti o adam. 'İbrahim bu değil mi?' dedim. 'Evet abla, bu' dedi. 'Adamı çağırdık, gel buraya' dedik, adam zaten bir telaş, ’Abla lütfen elinizi ayağınızı öpeyim. Beni bırakın, beni topluma kazandırın’ diyor bir de bize. ’Niye yaptın?’ dedik, ’Annem hastanede yatıyor, ben bunalımdayım, yaptım’ diyor. Sonra bayağı bir kargaşa falan oldu. Polisleri çağırdık, polislere teslim ettik. Buradan sesleniyorum, lütfen yukarıdaki markette yaşayan olayı şikayet etsin. Her zaman arkasındayız, biz de yardımcı oluruz.”

Akdere semti sakinleri, olaydan çok rahatsız olduklarını, taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahsın yargılanmasını istediklerini söylediler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mamak Ankara taciz
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