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13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik’te merkeze bağlı köyde 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz eden S.E., kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan S.E., dün gece adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.E.'nin 'tecavüz' suçundan daha önce tutuklandığı ve 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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