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13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu

03.07.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu evinin bahçesinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu

Olay, Umurlu Mahallesi Bayramyeri Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

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BAHÇEDE ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Y. isimli kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin bahçesinde asılı halde bulundu.

Durumu fark eden yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan A.Y.’nin yakınları sinir krizi geçirirken, küçük kızın cansız bedeni ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Aydın
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