13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel istismardan tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde kırtasiye işleten 61 yaşındaki bir şahıs, 13 yaşındaki kız öğrenciye mektup yazarak tacizde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ’çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi’nde kırtasiye işleten 61 yaşındaki E.G., 13 yaşındaki bir kız öğrenciye aşk mektubu yazdı. E.G.’nin çocuğa iletmek istediği mektup, kızın ablası tarafından ele geçirildi ve durum polise bildirildi. 13 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. E.G. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şahıs, ’çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



