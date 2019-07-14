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13 yaşındaki kıza taciz kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bitlis Valiliği'nce Tatvan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan R.Y.'nin (61) tutuklanıp, cezaevine konulduğu açıklandı.

TUTUKLANDI
Bitlis Valiliği'nce Tatvan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan R.Y.'nin (61) tutuklanıp, cezaevine konulduğu açıklandı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "10.07.2019 günü Tatvan ilçesi İşletme Mahallesinde meydana gelen 'çocuğun cinsel istismarı' olayı ile ilgili olarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği meçhul şüpheliyi tespit ve yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde olayın failinin, 61 yaşındaki R.Y. isimli şüpheli olduğu ve il dışına kaçtığı tespit edilmiş, şüpheli saklandığı adreste 13.07.2019 günü yakalanmış, 14.07.2019 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)

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