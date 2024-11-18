13 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor! En son 18 yaşında biriyle görüldü

Bursa'da 13 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor. 18 yaşındaki bir kişiyle yolda yürüdüğü anlar kameraya yansıyan kayıp kıza ulaşmak için polis çalışma başlattı.

AKŞAM SAATLERİNDE EVDEN AYRILDI

Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bir süre bekleyen aile, kızlarını bulmak için aramaya çıktı.

18 YAŞINDA BİRİYLE GİTTİ

Aramalar sonuçsuz kalınca aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi.

HER YERDE ARANIYOR

İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi. Ekipler küçük kızın bulunması için detaylı çalışma başlattı.