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13 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor! En son 18 yaşında biriyle görüldü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.11.2024 11:00
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Bursa'da yaşayan 13 yaşındaki İdil Turgut'tan günlerdir haber alınamıyor. 2 gün önce akşam saatlerinde evden ayrılan küçük kız geri dönmeyince aile büyük panik yaşadı. Ekiplere haber verilince ortaya çıkan kamera görüntülerinde 18 yaşındaki biriyle yürüdüğü tespit edildi. Küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor.

13 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor! En son 18 yaşında biriyle görüldü

Bursa'da 13 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor. 18 yaşındaki bir kişiyle yolda yürüdüğü anlar kameraya yansıyan kayıp kıza ulaşmak için polis çalışma başlattı.

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AKŞAM SAATLERİNDE EVDEN AYRILDI

Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bir süre bekleyen aile, kızlarını bulmak için aramaya çıktı.

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18 YAŞINDA BİRİYLE GİTTİ

Aramalar sonuçsuz kalınca aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi.

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HER YERDE ARANIYOR

İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi. Ekipler küçük kızın bulunması için detaylı çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kayıp
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