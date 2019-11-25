13 yaşındaki kızı dolandıran kişi, tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 13 yaşındaki Zehra G.'yi arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak para ve ziynet eşyalarını dolandıran Abdülaziz T., polis ekiplerince yakalandı. Abdülaziz T., mahkemece tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Zehra G.'yi arayan Abdülaziz T., kendisini polis olarak tanıttı. Zehra G.'nin paniğe kapıldığını anlayan, Abdülaziz T., evdeki para ve ziynet eşyalarını kendisine getirmesini istedi. Para ve ziynet eşyalarını toplayan Zehra G., poşetle belirtilen yere bıraktı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Zehra G., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 3 gün süren araştırmanın ardından Abdülaziz T.'nin kullandığı aracı ve plakasını belirledi. Adıyaman'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Abdülaziz T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, yaptığı aramada ziynet eşyaları ve 26 bin 300 TL parayı ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülaziz T., tutuklandı.

Ziynet eşyaları ve para, Zehra G. ve ailesine teslim edildi.

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