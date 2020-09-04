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13 yaşındaki kızı sokak ortasında bıçaklayan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:19 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki genç kızı bıçaklayan şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki genç kızı bıçaklayan şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.S. (13) isimli kız Şemsiyeli Park önünde arkadaşlarıyla otururken eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve 16 yaşındaki D.C.P. isimli şahısla karşılaştı. Defalarca tehdit edildiği iddia edilen kız, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Bıçakla yaralanan B.S., kanlar içinde yere yığılırken eski sevgilisi olduğu iddia edilen D.C.P. olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında B.S. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde şüpheli 16 yaşındaki D.C.P.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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