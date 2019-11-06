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13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci öldüren baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 21:59 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı av tüfeğiyle ormanlık alanda öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Çanakkale’de 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı av tüfeğiyle ormanlık alanda öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. E.O. (34), arkadaşı olan G.Ö.’nün (23), 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğini alarak genç adamı ormanlık alanda öldürdü. E.O. ve G.Ö.’nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.
Cinayeti işledikten 4 gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden E.O., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine olay yerini gösterdi. Bölgeye giden ekipler cesedi çürümeye başlamış şekilde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Ormanlık alanda bulunan G.Ö.’nün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Suçunu itiraf eden baba E.O. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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