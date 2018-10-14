Charity genç kızlığında iyi bir öğrenci ve sporcuydu, ancak daha sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve uyuşturucu bağımlısı oldu. 18 yaşındayken yardım istedi ve uyuşturucuyu bıraktı. Daha sonra üniversitede insan ekolojisi okudu ve insanların çevrelerine verdikleri tepkiler üzerine çalıştı.

"13 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki kızımı soğukkanlılıkla öldürdü"

1 / 19 BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Charity "Kendimi bildim bileli insanların neyi, neden yaptıkları beni çok etkilemişti. İnsanları neyin harekete geçirdiğini bulmayı seviyordum" diyor. Ancak bu Charity için sadece bir okul değildi, her gün yaşadığı bir şeydi. Oğlu Paris yüzünden.

2 / 19 Charity'nin oğlu 13 yaşındayken, dört yaşındaki kız kardeşi Ella'yı bıçaklayarak öldürdü. Son 11 yıldır hapiste ve 50'li yaşlarına gelene dek dışarı çıkamayabilir. Peki, bir anne böyle bir trajedinin getirdikleriyle nasıl başa çıkabilir?

3 / 19 Üniversite yılları iyi geçse de, ayık kalmak kolay değildi. Charity o günleri "Sefil bir haldeydim. Herkes bana 'Ayık olursan hayat çok daha iyi olacak' diyordu. Ve öyle değildi, hiç öyle değildi! Çünkü uyuşturucularla üzerini örttüğüm acılar yüzeye çıkıyordu." Charity daha sonra hamile olduğunu fark etti. Genç kadın o gün için "Bu her şeyi değiştirdi" diyor...

4 / 19 Charity, çocuğuna mitolojik Yunan Prensi Paris'in adını verdi. Dokuz yıl sonra yine hamile kaldı. Bu kez kızı Ella'yı dünyaya getirdi. Ella da iyi bir bebekti, Charity, "En büyük fark Paris'in daha içe kapanık ve utangaç olması, Ella'nın ise fişek gibi, dışa dönük, inatçı ve iddialı olmasıydı" diyor.

5 / 19 Ve Charity'e göre çocuklar birbirleriyle iyi anlaşıyordu. Genç kadın, "Paris Ella'yı çok seviyor gibi görünüyordu ve Ella da Paris'e tapıyordu" diyor.

6 / 19 Charity o dönem oğlundan hiç kaygılanmadığı konusunda kararlı."Yaptığı bazı şeyler vardı, geriye dönüp baktığımda bunların uyarı işaretleri olabileceğini düşünüyorum, ama o zaman 'ne olacak, erkek çocukları böyle şeyler yapar' diyordum."

7 / 19 Ancak her şey de çok yolunda gitmiyordu. Charity yıllarca uyuşturucudan uzak durmayı başarmıştı ama bağımlılığın boyunduruğundan kurtulamamıştı...

8 / 19 Charity annelik görevlerini hala yerine getirdiğini, ancak oğlu için annesinin "yanılabileceği, insan olabileceği ve hatalar yapabileceğini" fark etmenin çok zor olduğunu söylüyor ve "Sanırım bu Paris için yıkıcı oldu. Kızım annesine sarılarak teselli etmeye çalışırken, o bana çok çok kızgındı" diyor. Charity 2005'te yeniden uyuşturucuyu bıraktı ve hayat normale döndü...

9 / 19 Aylar sonraki kan donduran olay için Charity "Yalan söyleyemem, o haftasonu stresliydi" diyor. Charity okula geri dönmüştü ve yarı zamanlı olarak garsonluk yapıyordu. O gün işe gittiğinde evdeki atmosfer gergindi, ancak bir ergenin annesine kızgın olması nadir görülen bir durum değildi...

10 / 19 Charity, bebek bakıcısı geldiğinde çocuklarıyla vedalaşmalarını hatırlıyor: "Ella çok kendine güvenli bir çocuktu. Evden ayrıldığımda hiç sorun çıkartmazdı ama o gün 'bir kez daha sarıl anne, bir öpücük daha anne' deyip durdu. Birçok kez söyledi, İşe geç kalıyordum"

11 / 19 Charity Paris'e de sarıldı ve "Seni seviyorum biliyorsun. Bundan çok daha kötülerini atlattık ve bunu da atlatacağız" dedi. Charity sonra işe gitti.

12 / 19 "Geceyarısından biraz sonra, restoranı kapatırken, polis kapıya geldi ve 'Charity seninle konuşmamız gerek. Kızının başına bir şey geldi' dedi." Charity'nin ilk tepkisi eve, kızına gitmekti, "Nerede o? Ona gitimeme izin vermelisiniz" diyordu sürekli. Daha sonra polislerden biri "Ella öldü" dedi. Charity kendisine geldiğinde "Paris nerede? O iyi mi?" diye sordu. Ve o an Ella'yı öldürenin Paris olduğunu söylediler...

13 / 19 Paris, bebek bakıcısını annesi dönmeden önce evine gitmeye ikna etmişti. Daha sonra Ella'nın odasına girdi, çocuğu dövdü, boğdu ve mutfaktan aldığı bıçakla 17 darbe vurdu. Paris 911'i aramadan önce bir arkadaşını arayıp, altı dakika boyunca sohbet etti. Telefonda kız kardeşine nasıl suni teneffüs yapacağını anlattılar, operatöre elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak daha sonra elde edilen kanıtlar, Ella'yı yaşama döndürmeye hiç çalışmadığını gösterdi.

14 / 19 Anne, ertesi gün Paris'i görmeye gitti. "Başta hiçbir şey söylemedi. Yıkılmış bir haldeydim" dedi. Charity, oğlunun orada olmadığını söylüyor: "Bir adım geriye attı ve oğluna baktı "Orada hiçbir şey görmedim. Yüzünde, gözlerinde... Hiçbir şey!"

15 / 19 Paris polise uyuduğunu ve uyandığında Ella'yı ateşler içinde bir şeytan gibi gördüğünü söylemişti. Bu nedenle bıçağı almış ve şeytanı öldürmeye çalışmıştı. Üç aydır ilk kez Charity gerçekten Paris'e inanmaya başlamıştı. Çocuğunun hasta olduğuna inanmak istiyordu: "Ve hastaydı ama ben farklı bir şekilde hasta olduğuna inanmak istiyordum. Paris'in bilmesini istiyordum. En başından beri ona olan sevgim koşulsuzdu."

16 / 19 Tutuklandıktan sonra Paris'in davranışları değişmeye başladı. Daha şiddet dolu bir çocuk oldu ve yeni kanıtlar ortaya çıktı: Rahatsız edici internet arama geçmişi ve Ella'yı nasıl öldürdüğüne dair korkunç detaylar... 2007'de Paris cinayet nedeniyle 40 yıl hapis cezası aldı ve Charity bunun bir kaza ya da geçici bir çılgınlık hali olmadığını kabullendi. Paris kız kardeşini öldürmek istemişti...

17 / 19 Charity oğlunun artık Paris olmadığı anı ise hapishane ziyaretinde anlamış: "Paris konuşmak yerine bana baktı ve kahkaha atmaya başladı. Gerçekten habis bir kahkahaydı. Daha sonra 'ne biliyor musun anne, hepiniz, sen sadece aptaldın' dedi. Tüm bu yıllar boyunca akıllı ve yakışıklı ve sanatçı ruhlu olduğumu düşündünüz.. Hepiniz yanılıyordunuz' dedi.

18 / 19 Paris 15 yaşına geldiğinde, Charity'ye neden onun yaşamasına izin verdiğini anlattı. Paris, annesine "Yaşamama izin vermesinin bir nedeni, Ella'yı öldürdükten sonra, yaşarsam daha çok acı çekeceğimi fark etmiş oması. Beni de öldürürse 15-20 dakika acı çekerdim. Ama ondan sonra hepsi sona erer ve ben hala Ella'yla birlikte olurdum, o da tek başına kalırdı" dedi.