13 yaşındaki öğrenciden 'GPS'li ambulans' projesi

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da özel bir okulda eğitim gören Ebral Su Güçman (13), arkadaşının kalp krizi geçiren babasının ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşadığı sıkıntılardan etkilenip proje geliştirdi. Projede, GPS sayesinde ambulansın gideceği yoldaki bütün kırmızı ışıklar yeşile dönerek yolda trafiğin önüne geçiliyor, hasta vakit kaybedilmeden hastaneye yetiştiriliyor. Kentteki özel bir okulda 7’nci sınıf öğrencisi olan Ebral Su Güçman'ın arkadaşının babası kalp krizi geçirdi. Çağırılan ambulansın trafik nedeniyle geciktiğini gören, hastaneye de geç gittiğini öğrenen Güçman, arkadaşının ve ailesinin üzüntüsüne ortak oldu. Bu durumu okuldaki arkadaşları ile paylaşan Güçman ambulansların trafikte daha kısa sürelerde ulaşım sağlaması için proje çalışmaları yaptı. En son projesini tamamlayıp bir maketle hayata geçiren Güçman'ın geliştirdiği sistemle ambulanslar GPS ile takip edilip kavşaklara yaklaştığında, kullandığı istikamette trafik ışıkları yeşile dönecek. Can güvenliği ya da trafik cezası korkusuyla kırmızı ışıkta geçemeyen sürücülerin de bu sayede önüne geçilecek. ‘AMBULANSA YOL VERMEYEN ARAÇLAR KIRMIZI IŞIK CEZASI YEMEKTEN KORKUYOR’ Proje hakkında bilgi veren Bilişim Bölümü Öğretmeni Furkan Sayın, "Bu proje bir öğrencimizin yaşadığı olaydan çıkmış bir projedir. Bir öğrencimiz ailesiyle yemek yerken arkadaşının babası rahatsızlanıyor ve ambulans çağırıyorlar. Bu ambulans hem adrese geç geliyor, hem de hastaneye güçlükle yetişiyor. Öğrencimiz de bunun üzerine hem kendi düşünüyor, hem de konuyu bize açıyor. Biz bu gecikmede trafiğin ve trafik ışıklarının etkilerini düşünüp tartıştık. İnsanların ambulansa yol verememe sebeplerini de iyice araştırdık. Burada en büyük yol vermeme etkeninin trafik ışıklarındaki elektronik denetim sisteminden ceza yeme endişesi olduğunu gördük. Projede ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğü olan ve acele yetişmesi gereken araçlardaki GPS sistemi, aracın nerede olduğunu bize bildirecek. Biz de o aracın istikametine göre trafik ışıklarını yeşil ışığa döndüreceğiz. Öte yandan bu sistem otomatik olarak da geliştirilebilecek ve ışık yeşile dönüp, trafiğin daha rahat akmasını sağlayacak” dedi. ‘KİMSE BÖYLE BİR ACI YAŞAMAK İSTEMEZ’ Tasarladığı projenin arkasında bir hikaye yer aldığını belirten Ebral Su Güçman, “Bir arkadaşım babası yemek yerken kalp krizi geçiriyor. Ambulans hem eve çok geç geldi, hem de hastaneye çok geç yetiştiriyorlar. Çok da zor bir dönemden geçiyorlardı. Yakın arkadaşımın üzüntüsünü görünce ben de bu meseleyi kafa taktım. 'Biz ne yapabiliriz?' diye düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. Bu fikri arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle tartışıp proje haline getirdik. Projede geçiş üstünlüğü olan bir araç, trafik ışığına yaklaştığında bu araçların geldiği yoldaki ışık yeşil olup diğer ışıklar kırmızı oluyor. Bu tarz talihsiz olaylar herkesin başına gelebilir ve kimse böyle bir acı yaşamak istemez. Bizim amacımız insanların hayatını kurtarmak" dedi. ‘TEKNOLOJİK BAŞARILARIN ZOR OLMADIĞINI ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR’ Öğrencilerin projelerine her zaman sahip çıktıklarını belirten okulun genel Müdürü İbrahim Zafer Kayan, "Okulumuzda robot faaliyetlerini uzman kadro ile çalışmamızdaki amaç, dünya pazarında teknoloji ile yer alabilmektir. Bu bağlamda öğrencilerin küçük yaşlarda teknolojiye merak sarmaları gerekiyor. Teknolojik başarıların zor olmadığını ve bu çalışmaları kendi bünyelerinde yapabileceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Buradaki projemizde olduğu gibi yazılım projelerinin temelinde bilgisayar öğretmenlerimiz olmazsa olmaz konumundalar. Ancak öğrencilerimiz de bu işin içinde olduklarında, yapabildiklerini gördüklerinde ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiklerinde güçlü bir motivasyon ile çalışıyorlar" dedi.

