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13 yaşındaki Ramazan Çoban’dan 40 saattir haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 22:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde 13 yaşındaki Ramazan Çoban’dan 40 saattir haber alınamıyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde 13 yaşındaki Ramazan Çoban’dan 40 saattir haber alınamıyor. Acılı ailesi gelecek iyi bir haberi beklerken, çocuğu görenlerin yetkililere bilgi vermesini istiyor.

Dün öğle saatlerinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ramazan Çoban’ın ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. İlkokul 8. sınıf öğrencisi olan Ramazan Çoban’ın annesi Anne Serpil Aydın, "Oğlumu görenlerin insanlık namına emniyet güçlerine bildirip ulaşmalarını rica ediyorum" dedi. Kaybolan Ramazan Çoban’ın en son Serik’te 9 Mart Parkı’nda görüldüğü belirtildi.

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