HABER

13 yaşındaki Ramazan’dan iyi haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde 48 saattir kayıp olan Ramazan Çoban Antalya Altınova mahallesinde bulundu.Perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Çoban için ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldı.

13 yaşındaki Ramazan’dan iyi haber geldi

Antalya’nın Serik ilçesinde 48 saattir kayıp olan Ramazan Çoban Antalya Altınova mahallesinde bulundu.
Perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Çoban için ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldı. 48 saattir her yerde aranan Ramazan’dan haber bugün sabah saatlerinde geldi. Altınova mahallesinde yaşayan görme engelli babaannesinin komşuları Ramazan’ın babaannesi Cemile Çoban’ın yanında olduğunu aileye haber verdi. Bunun üzerine yakın akrabaları ile irtibata geçen aile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi ve rahat bir nefes aldı. Baba Kutlay Aydın ve anne Serpil Aydın çocuklarının bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşarken aile Ramazan’ı bulunduğu yerden alıp eve getirdi.

PARTNERGönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...Gönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...
Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralıBir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı
Tarsus’ta bir sitede çıkan yangın korkuttuTarsus’ta bir sitede çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da oto pazarda silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Son dakika Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar! Otomobile ateş açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Kazı çalışmalarında bulunan buğday taneleri tam 4 bin 500 yıllık çıktı

Kazıda bulundu, TÜBİTAK'ta incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı

Yedikleri şey hayatlarını kararttı... Milyonda bir görülen bakteri nedeniyle yasam savaşı veriyorlar

Yedikleri şey hayatlarını kararttı... Hepimizin başına gelebilir

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Operasyonlar peş peşe yapılıyor

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.