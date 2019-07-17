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13 yaşındaki satranç ustası Türkiye'nin göğsünü kabarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Adıyamanlı İrem Ezra Öz, Sırbistan'ın Strai Banovci ile Paracin kentlerinde düzenlenen satranç turnuvalarında kadınlar A ve B kategorilerinde dünya birinciliği ve ikinciliği elde etti - 8. sınıf öğrencisi Öz: - "Başarılı olmanın yolu, planlı çalışmadan geçiyor. Her şeyin başında planlı çalışmak lazım"

Adıyamanlı 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi İrem Ezra Öz, Sırbistan'da düzenlenen iki ayrı satranç turnuvasında dünya birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan ve Naile Öz çiftinin iki çocuğundan biri olan 8'inci sınıf öğrencisi İrem Ezra Öz, 27 Haziran-4 Temmuz tarihinde Stari Banovci kentinde düzenlenen kadınlar A kategorisinde dünya birinciliği, 5-12 Temmuz tarihinde Paracin kentinde düzenlenen kadınlar B kategorisinde ise 85 yaşındaki Sırp rakibi Tomic Slobodan'ı yenerek dünya ikinciliği elde etti.

İrem Ezra Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi başardığı için mutlu olduğunu belirterek, dünya birinciliği ve ikinciliğini Sırbistan'ın farklı şehirlerinde elde ettiğini söyledi.

Turnuva şartlarının zor olduğunu anlatan Öz, "Kültürleri bizim kültürlerimizden farklıydı. Yemek ve dil sıkıntımız vardı. Oradaki yarışmacıların çoğu İngilizce bilmiyordu. Başarımın sırrı sadece çalışmak değil. Başarılı olmanın yolu, planlı çalışmadan geçiyor. Her şeyin başında planlı çalışmak lazım." dedi.

Öz, 6 yaşında piyano çalmayı öğrendiğini ifade ederek, "Piyano çalmayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda piyano çalmayı ve genelde klasik müzikler çalmayı seviyorum. Hayalim gelecekte bilim adamı olmak." diye konuştu.

Baba Erdoğan Öz ise kızının doğduğu günden itibaren farklı bir çocuk olduğunu kaydetti.

İrem Ezra'nın 1,5 yaşındayken konuşmaya başladığını anlatan baba Öz, "İrem disiplinli ve otoriter bir çocuktu. 6 yaşında piyano çalmaya ve 7 yaşında satranç oynamaya başladı. Satrançta 2016'da Türkiye 2'ncisi, 2017 yılında Türkiye 6'ncısı, 2018 yılında ise Türkiye 1'incisi oldu. Ayrıca İspanya'da düzenlenen yarışmada ise Türkiye'yi temsilen dünya 9'uncusu oldu." ifadelerini kullandı.

Öz, kızının TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışma kapsamında geliştirdiği "Acil Kod" projesiyle "Teknoloji Tasarım" dalında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge 1'incisi olduğunu vurguladı.

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dünya birinciliği satranç TÜBİTAK Turnuva

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