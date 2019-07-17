13 yaşındaki satranç ustası Türkiye'nin göğsünü kabarttı

Adıyamanlı 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi İrem Ezra Öz, Sırbistan'da düzenlenen iki ayrı satranç turnuvasında dünya birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan ve Naile Öz çiftinin iki çocuğundan biri olan 8'inci sınıf öğrencisi İrem Ezra Öz, 27 Haziran-4 Temmuz tarihinde Stari Banovci kentinde düzenlenen kadınlar A kategorisinde dünya birinciliği, 5-12 Temmuz tarihinde Paracin kentinde düzenlenen kadınlar B kategorisinde ise 85 yaşındaki Sırp rakibi Tomic Slobodan'ı yenerek dünya ikinciliği elde etti.

İrem Ezra Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi başardığı için mutlu olduğunu belirterek, dünya birinciliği ve ikinciliğini Sırbistan'ın farklı şehirlerinde elde ettiğini söyledi.

Turnuva şartlarının zor olduğunu anlatan Öz, "Kültürleri bizim kültürlerimizden farklıydı. Yemek ve dil sıkıntımız vardı. Oradaki yarışmacıların çoğu İngilizce bilmiyordu. Başarımın sırrı sadece çalışmak değil. Başarılı olmanın yolu, planlı çalışmadan geçiyor. Her şeyin başında planlı çalışmak lazım." dedi.