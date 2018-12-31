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13 yaşındaki servis minibüsü şoförü jandarmaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 20:43 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da 13 yaşındaki H.Y., tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken jandarma tarafından yakalandı, minibüsü kullanırken yanında oturan babası İ.Y.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

13 yaşındaki servis minibüsü şoförü jandarmaya yakalandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 13 yaşındaki H.Y., tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken jandarma tarafından yakalandı, minibüsü kullanırken yanında oturan babası İ.Y.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Yardımcı Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolünde tarım işçilerini taşıyan minibüsü durdurdu. Ekipler, ehliyet istemek için baktıkları sürücü koltuğunda çocuk olduğunu fark ettiler. Ekipler yaptığı kimlik kontrolünde minibüsü kullanan çocuğun 13 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi. Minibüsün sahibi olan H.Y.'nin babası İ.Y.'nin ise seyahat boyunca ön yolcu koltuğunda oturduğu belirlendi.
Ekipler çocuğun babası İ.Y.'ye 'sürücü belgesi olmayan kişiye aracını verme ve aracı kullanmasına izin verme' suçundan 2 bin 18 lira para cezası kesti.

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13 yaşındaki servis minibüsü şoförü jandarmaya yakalandı13 yaşındaki servis minibüsü şoförü jandarmaya yakalandı

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