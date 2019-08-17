HABER

13 yaşındaki Taha, ablasını kurtarmak isterken boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde serinlemek için girdiği Sarum Çayı'nda çırpınmaya başlayan ablasını kurtarmaya çalışan Taha Ersancan (13) boğuldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde serinlemek için girdiği Sarum Çayı'nda çırpınmaya başlayan ablasını kurtarmaya çalışan Taha Ersancan (13) boğuldu. Helikopter ambulansla Diyarbakır'da özel hastaneye götürülen abla Semanur Ersancan ise yaşam (15) mücadelesi veriyor.
Olay, öğleden sonra Kulp ilçesi Seyrek köyünden geçen Sarum Çayı'nda meydana geldi. Lice ilçesinden piknik için çay kenarına gelen Ersancan ailesinden Semanur Ersancan, serinlemek için çaya girdi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda çırpınmaya başlayan ablasını gören Taha Ersancan ise onu kurtarmak için suya atladı. Ailenin çığlıklarını duyan çevredekiler suya atlayarak abla- kardeşi sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan abla- kardeş Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taha Ersancan hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Semanur Ersancan ise helikopter ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi.
Çaya piknik yapmaya gelen İhsan Alacak, abla- kardeşi çayın kenarında gördüklerini belirterek, "Müdahale ettik. Nabızları yoktu. Sonra ambulans geldi. Alıp götürdüler" dedi.

Görüntü Dökümü
-------
Olay yerinden detay
Jandarma ekiplerinin olay yerine gelişi
Çayda yüzen vatandaşlar
Görgü tanığının konuşması
Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

===================

PARTNER2 milyon TL'lik şov! 2 milyon TL'lik şov!
Ankara’da geleneksel köy düğünüAnkara’da geleneksel köy düğünü
Üsküdar'da yolda çökmeÜsküdar'da yolda çökme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Altgeçitte ölü bulundu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum'da kıskıvrak yakalandılar

Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşımı vurdu

İstanbul'da yağış toplu ulaşımı vurdu!

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul'da sağanak yağış! Meteoroloji'den yeni uyarı

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.