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13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 08:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki otistik çocuğun babasının attığı mail emniyeti harekete geçirdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki otistik çocuğun babasının attığı mail emniyeti harekete geçirdi. Polisleri çok seven otistik çocuğa sürpriz doğum günü organize eden polis ekipleri, çocuğun ailesinin arabasını ceza kesmek için durdurdu. Polisler, daha önceden kurgulanan senaryo gereği aileyi araçtan indirip sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Serkan Günay, 13 yaşındaki otistik oğlu Utku Günay’ın polisleri ve polisiye dizileri çok sevdiğini, oğluna yaş gününde polislerle beraber doğum günü etkinliği düzenlemek istediğini dile getiren bir mail attı. Maili alan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, babanın isteğini geri çevirmedi ve sürpriz doğum günü için talimat verdi.
Ak’ın talimatı ile birlikte Bursa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri Utku için kolları sıvadı. Baba Serkan Günay ile irtibata geçen ekipler, babanın da onayıyla sürpriz doğum gününü Bursa Gemlik yolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktasında yapmaya karar verdi.
Doğum gününün olduğu akşam Gemlik’ten Bursa istikametine giden ve baba Günay’a ait olan otomobil polis ekiplerince rutin asayiş uygulaması olduğu bahanesiyle durduruldu. Babaya ceza yazacaklarını söyleyen ekipler, aileden araçtan inmelerini rica etti. Utku’nun da aralarında bulunduğu aile toplum polisi ekiplerince önceden balonlarla süslenen odaya alındı. Karşısında bir anda polisleri ve doğum günü pastasını gören Utku, ailesine ‘Bu bir şaka mı’ diye sordu. Pastasındaki mumları üfleyen Utku’ya polis ekipleri hazırladıkları hediyeleri takdim etti. Sevincini gizleyemeyen otistik çocuk, üzerinde izlediği bir dizide en sevdiği karakter olan komiserin de fotoğrafının olduğu doğum günü pastasını kestikten sonra annesi ve ablasıyla birlikte ekip otosuna binerek tur attı.
Yapılan sürprizden son derece memnun olduklarını dile getiren Utku, polislere de teşekkür etti. Utku’nun annesi Sevim Günay da oğulları için yapılan sürprizden haberi olmadığını belirterek, bütün emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Anne Günay, oğlunun polisleri çok sevdiğini dile getirerek, “Utku polisi de polisiye dizileri de çok seviyor. Onunla daha önce de karakolları ziyaret ettik. Böyle bir sürpriz yapılacağından haberim yoktu. Bana da sürpriz oldu. Biz uygulama noktasında durdurulunca rutin bir kontrol sanmıştım” diye konuştu.
Aile polis ekipleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sürpriz için teşekkür ederek uygulama noktasından ayrıldı.

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü

13 yaşındaki Utku’ya ceza bahanesiyle polis noktasında sürpriz doğum günü
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