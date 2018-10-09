HABER

13 yaşındaki Yahya, migren ağrılarından ameliyatla kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 4 yıldır migren teşhisiyle tedavi gören ve sıkça migren nöbetleri geçiren Yahya İsmailoğlu (13), 3 ay önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

13 yaşındaki Yahya, migren ağrılarından ameliyatla kurtuldu

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 4 yıldır migren teşhisiyle tedavi gören ve sıkça migren nöbetleri geçiren Yahya İsmailoğlu (13), 3 ay önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Dünyada çocuklara nadir yapılabilen migren ameliyatlarından birini yaptıklarını belirten KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu, "Literatürde ameliyat olan şimdiye kadar sadece sayılı kişidir" dedi.
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu ve ekibi, ilkokulda 9 yaşındayken migren teşhisi konulan Yahya İsmailoğlu'nun tedavisi için çalışma başlattı. Uraloğlu ve ekibi, sıkça migren nöbetleri geçiren ve 4 yıldır ilaç kullanan Yahya İsmailoğlu için ameliyat kararı aldı, durumu aileye bildirdi. Ailenin onayı sonrası, dünyada çocuklara nadir yapılabilen migren ameliyatlarından biri için Yahya İsmailoğlu ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından İsmailoğlu, gerekli diğer tetkikleri de yapılıp taburcu edildi. Ameliyatının üzerinden geçen 3 ay boyunca ağrılarından kurtulan Yahya İsmailoğlu, sağlığına kavuştu.
'ÇOK MUTLUYUM'
Ortaokul öğrencisi Yahya İsmailoğlu, ameliyatının ardından migren ağrısı şikayetinin olmadığını ve bu nedenle de çok mutlu olduğunu söyledi. İsmailoğlu, "Daha öncesinde bu ağrılarımdan dolayı bana ilaç tedavisi uygulandı. Aşırı kilo almaya başladım. Yaklaşık 15-20 kilo aldım. Dizlerimde ağrılar oluşmaya ve yürümekte zorluk çekmeye başlamıştım. İlacı bıraktım. Başka bir doktor antidepresan yazdı. Onu da kullanmak istemedim. Muhammet hocamızı bulduk ve migren ameliyatı olmaya karar verdim. 2-3 gün bazen okula gidemiyordum. Önce sinüzit denildi, başka şeyler söylendi, sonra da migren tanısı koyuldu. Ameliyat olacağımı ilk öğrendiğimde açıkçası biraz korktum ama 'Bu ağrıyı her gün çekmektense bir defa ameliyat olur, kurtulurum bir daha bu ağrıları çekmem' diye düşündüm. 3 aydır hiçbir ağrım yok. Çok mutluyum, duygularımı anlatamıyorum" dedi.
'TÜRKİYE'DE VE KTÜ'DE BİR İLK'
Ameliyatı gerçekleştiren KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu, ender gerçekleştirilebilen bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarını belirtti. Uraloğlu, “Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı operasyonlardan birini gerçekleştirdik. Hasta, çocuk olunca daha da titiz bir incelemeden geçiyor. Küçük yaşta hastaya migren teşhisi konulabiliyor, fakat ameliyat olan şimdiye kadar dünyada sadece birkaç tanedir. Yahya, başarılı bir migren ameliyatı geçirdi ve 3 aydır migren ağrısı yaşamıyor” diye konuştu.
'ARTIK NÖBET TUTMUYORUZ'
Yahya İsmailoğlu'nun dayısı Yılmaz Doğru da bir an umutlarını kaybettiklerini ancak yapılan başarılı ameliyat sonrası yeğeninin sağlığına kavuştuğunu, artık nöbet tutmadıklarını dile getirdi. Doğru, “Yahya ile nöroloji sürecini beraber yaşadık. Umudumuz tükenmek üzereydi. Biz bunu ‘ömür boyu çekeceğiz’ diye düşünmeye başlamıştık. Yine bir atak sonrası Muhammet hocamızla tanıştık. Yahya küçük olduğu için doktorun ameliyat etmek istemeyeceğini düşündük. Ama hocamız bize ve Yahya’ya cesaret verdi. Başarılı bir migren ameliyatı geçirdi. 3 aydır çok şükür hastanelere gitmiyor. Artık sabahlara kadar nöbet tutmuyoruz. Hocamız ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

13 yaşındaki Yahya, migren ağrılarından ameliyatla kurtuldu13 yaşındaki Yahya, migren ağrılarından ameliyatla kurtuldu

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
“Selamlaşmanın azalması ruh sağlığını olumsuz olarak etkiliyor”“Selamlaşmanın azalması ruh sağlığını olumsuz olarak etkiliyor”
Medipol hematoloji sempozyumu gerçekleştiMedipol hematoloji sempozyumu gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi nedir? Kalp krizi riski nasıl oluşur? Kalp krizi tanısı nasıl konur? Kadınlarda kalp krizi nasıl olur? Erkeklerde kalp krizi nasıl olur?

Kalp krizi nedir? Kalp krizi riski nasıl oluşur? Kalp krizi tanısı nasıl konur? Kadınlarda kalp krizi nasıl olur? Erkeklerde kalp krizi nasıl olur?

Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu

Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu

Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?

Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.