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13 yaşındaki Yasemin evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yasemin C. (13), dedesi Mehmet K. (61) tarafından evde ölü bulundu.

13 yaşındaki Yasemin evde ölü bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yasemin C. (13), dedesi Mehmet K. (61) tarafından evde ölü bulundu. Yasemin C.'nin cansız bedeninin yanında 2 çakmak gazı tüpü de bulundu.
Olay, gece saatlerinde, Yıldırım'a bağlı Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'nde meydana geldi. Eve gelen Mehmet K., kapının kilitli olması ve torunu Yasemin C.'nin açmaması nedeniyle içeri giremedi. Komşulardan yardım isteyen Mehmet K., kapı kırılarak, eve girdi. Torunu Yasemin C.'nin koltukta hareketsiz yattığını gören Mehmet K., sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yasemin C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Yasemin C.'nin cansız bedeninin yanında 2 çakmak gazı tüpü buldu. Yasemin C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 4 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yasemin C.'nin, çakmak gazı soluması nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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13 yaşındaki Yasemin evde ölü bulundu13 yaşındaki Yasemin evde ölü bulundu

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