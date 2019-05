13 yaşındaki yüzücüye omuz attığı iddia edilen milli yüzücü konuştu

Marmaris’te düzenlenen yüzme şampiyonasında kendi kategorisinde birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz attığı iddia edilen milli yüzücü Tolga Öcal, yanlışlıkla çarptığını söyledi. Sosyal medyadan gelen hakaret ve tehditler karşısında bir açıklama yapan Öcal, ’’Türk spor ve yüzme camiasından, Seyfi kardeşimizden, ailesinden tekrar bilinçli yapmadığım, kasti yapmadığım ancak öyle yansıtılan hareketimden dolayı özür diliyorum’’ dedi.

Marmaris’te düzenlenen yüzme şampiyonasında kendi kategorisinde birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz attığı iddia edilen milli yüzücü Tolga Öcal (40) konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaşanan kazaya açıklık getiren Öcal, Türk spor ve yüzme camiasından özür diledi. Öcal, sosyal medyadan gelen hakaret ve tehditler karşısında yaptığı açıklamada Diker’e yanlışlıkla çarptığını söyledi.

Yaşanan talihsiz olayın her sporcunun başına gelebileceğini vurgulayan Tolga Öcal, ’’Ben 40 yaşında, milli bir sporcuyum. Her yaşta bir sporcunun yaşayabileceği talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Yarış esnasında Seyfi kardeşime bilinçsiz bir şekilde çarptım. Hatalı ve kusurlu bir hareket bu, kabul ediyorum.j Türk spor ve yüzme camiasından, bu organizasyonu yapanlardan, Seyfi kardeşimizden, ailesinden tekrar bilinçli yapmadığım, kasti yapmadığım ancak öyle yansıtılan hareketimden dolayı özür diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Birinciliğe giden Seyfi Diker’le farklı kategorilerde yarıştıklarını belirten Öcal, ’’Ben bu organizasyonun 8 sene sportif koordinatörlüğünü yaptım. Bu organizasyona çocuklara katma fikrini ortaya atanlardan birisiyim. Seyfi kardeşimizin birinciliği elinden alınmadı. Çarptığım için genel klasman erkeklerde madalyayı ben alamadım. Sonuç olarak ikimiz de farklı kategorilerde yarışıyorduk. Her şeyden önemlisi Seyfi’nin canının yanmaması, psikolojik olarak etkilenmemesiydi. Kendisiyle ilgili en ufak bir problemimiz yok. Kendisi spora ve antrenmanlarına devam ediyor’’ diyerek yaşanan talihsiz kazanın farklı boyutlara çekildiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından sayısız tehdit aldığını söyleyen Öcal, ’’Sporu bilen arkadaşlarımız bu konuda doğru yorumlamalar yapabiliyor. Ancak sporu bilmeyenlerin yaptığı yorumlar nedeniyle olay farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Sosyal medya ve telefon üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kalıyorum. Yaptığımdan memnun değilim, kusurlu ve hatalı bir hareketti. Ancak bilerek yapmadığımı bir kez daha söylemek istiyorum. Ancak bu durum her spor dalında her sporcunun başına gelebilir’’ ifadelerini kullanarak duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti