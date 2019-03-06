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13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Samsun’da hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıpark’ta meydana geldi.

13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıpark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta devriye gezen bekçiler şüphe üzerine B.K.’ye (23) kimlik kontrolü yaptıklarında cezaevine firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen B.K.’nin yağma ve hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
Adli işlemleri tamamlanan B.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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