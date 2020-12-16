HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı

13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı

16.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, 13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulukla etkin ve aralıksız olarak sürdürülen mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Cumayanı köyünde cezaevi firarisi ve hırsızlık gibi hakkında 13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı suçtan yakalaması bulunan İ.H (48) yakalandı.Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

Karabük’te, 13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulukla etkin ve aralıksız olarak sürdürülen mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Cumayanı köyünde cezaevi firarisi ve hırsızlık gibi hakkında 13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı suçtan yakalaması bulunan İ.H (48) yakalandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Eşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldıEşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldı
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

10 yılda 37 büyük ikramiyenin çıktığı Muratpaşa'da Milli Piyango'ya büyük ilgi

Muratpaşa'da Milli Piyango'ya büyük ilgi

Esenyurt’ta korkunç olay! Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

20 yıldır sahilde altın arıyor! Buldukları görenleri şaşırtıyor

20 yıldır sahilde altın arıyor! Buldukları görenleri şaşırtıyor

Eşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldı

Eşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldı

Son dakika! 'Selam Tevhid' davasında cezalar belli oldu

Kritik davada cezalar belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.