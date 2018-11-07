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13 yıl hapis cezasıyla aranırken jandarma tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., jandarma tarafından yakalandı.

13 yıl hapis cezasıyla aranırken jandarma tarafından yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan M.K.'nin, Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. 'Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali' gibi 8 ayrı suçtan sabıkalı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., saklandığı evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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