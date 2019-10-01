13 yıl önce kaybolan adamın cesedi iş makinesi ile aranıyor

Uşak’ta 13 yıl önce kaybolduğu bilinen Mehmet Yobaz’ın dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen A.A. (50) ve ilişki yaşadığı E.P. (62) tarafından yaklaşık 1 ay boyunca ilaç verilip zehirledikten sonra balta ile başı kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. İhbar üzerine iş makinesi ile mahallede polis tarafından kazı çalışması başlatılarak ceset aranmaya başlandı. Uşak’ta müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Yobaz, 49 yaşındayken kayboldu. Bunun üzerine ailesi ve yakınları tarafından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yapıldı. Eski eşi F.Y.’den ayrılan ve kızı S.Y.’yi yanına alan Mehmet Yobaz, o dönemde A.A. ile dini nikahı kıyarak aynı evde yaşamaya başladı. Kızı S.Y. henüz 5 yaşındayken ortadan kaybolan Mehmet Yobaz’ın bulunması için yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı ve iddiaya göre bir süre sonra A.A., maktulün Kıbrıs’taki eğlence mekanlarda iş bulduğunu ve yakınlarıyla irtibat kurmak istemediğini gerekçe gösterdi. Mehmet Yobaz’ın kızı S.Y. de babası kayıplara karıştıktan sonra, A.A. ve birlikte yaşadığı iddia edilen E.P. ile aynı evde yaşadı.

5 yaşındayken babasının cinayetine tanık olup gömüldüğünü gördü

Aradan geçen 14 yıla rağmen Mehmet Yobaz’dan hiçbir şekilde haber alınamadı. Şu anda 19 yaşında olan S.Y., babasının 14 yıl önce dini nikahlı eşi A.A. ve halen birlikte yaşadığı E.P. tarafından baltayla öldürüldüğünü ve ardından eski Gediz yolu üzerindeki TOKİ 4. Etap konutlarının bulunduğu mevkideki bir kuyunun içine atıldığını iddia etti. Mehmet Yobaz’ın diğer yakınları da, maktulün ölmeden önce 1 ay boyunca ilaçla zehirlendiğini ve güçsüz düşünce baltayla öldürüldüğünü öne sürdü. Babasının gözünün önünde öldürüldüğünü ve yine gömüldüğü sırada kendisinin bir arabanın içinde beklediğini öne süren S.Y.’nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından izin alınarak, daha önce kuyu olan ve yapılan yol ve kaldırım çalışları nedeniyle üzeri kapanan alanda kazı çalışması başlatıldı.

S.Y.’nin ifadeleri üzerine zanlılar A.A. ve E.P. polis ekiplerince gözaltına alındı ve ilk işlemler için Karaağaç Karakolu’na götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



