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  4. 13 yıl önce kesilmişti! AB Mahkemesi, Intel'in para cezasını iptal etti

13 yıl önce kesilmişti! AB Mahkemesi, Intel'in para cezasını iptal etti

26.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu tarafından 13 yıl önce verilen 1 milyar euronun üzerindeki para cezasına karşı teknoloji devi Intel'in açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, Intel'in para cezasının iptal edilmesine karar verdi.

13 yıl önce kesilmişti! AB Mahkemesi, Intel'in para cezasını iptal etti

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, bu kez ABD merkezli teknoloji devi Intel'in açtığı davayı gündemine aldı. Mahkeme, AB Komisyonu tarafından verilen para cezasına karşı Intel firmasının açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, Intel'e 1,06 milyar euroluk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetti.

"GEREKLİ YASAL STANDARTLAR YERİNE GETİRİLMEDİ"

Kararda, Komisyon'un Intel'e yönelik para cezasına ilişkin incelemesinin eksik olduğu, firmanın uyguladığı indirimlerin rekabeti engelleyici etkilere sahip olup olmadığı konusunda gerekli yasal standartların yerine getirilmediği kaydedildi.

INtel

NELER OLMUŞTU?

AB Komisyonu, 2009 yılında ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar euro para cezası vermişti.

Intel, AB Komisyonu'nun para cezası karşısında hukuki süreç başlatmıştı.

AB Mahkemesi, 2014'de Intel'in davasını reddetmişti. Şirket, bu kararı bir üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Avrupa Adalet Divanı, 2017 yılında alt mahkeme kararını iptal etmiş ve davanın tekrar ele alınmasına hükmetmişti.

Mahkeme kararını, AB Komisyonu tarafından benzer para cezaları uygulanan Apple ve Google gibi firmalar da yakın takip ediyordu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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