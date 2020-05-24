HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 13 yıl sonra İsrail havayolu uçağı Türkiye’ye indi

13 yıl sonra İsrail havayolu uçağı Türkiye’ye indi

24.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

İsrail El Al Havayolları 13 yıl sonra yeniden Türkiye’ye iniş yaptı.

Atatürk Havalimanı’na inen korgo uçağı ABD’ye koronayla mücadelede kullanılacak malzeme taşıyor.13 yıl aradan sonra bu sabah ilk kez İsrail El Al Havayollarına ait bir uçak İstanbul’a iniş yaptı. İstanbul’da 24 ton yardım malzemesi yüklenen kargo uçağının koronavirüs salgınıyla mücadelede gerekli bu yardım malzemelerini Amerika Birleşik Devletleri’ne götürdüğü bildirildi.

Diğer pek çok havayolu şirketi gibi El Al da koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmiş ve Mart ayında bin çalışanını işten çıkararak tasarrufa gideceğini duyurmuştu. Şirket, yolcu uçuşlarının yapılamaması nedeniyle uçaklarının bir kısmını kargo uçağına çevirdiğini açıklamıştı. El Al, bir süre önce ithalat ve ihracat amaçlı kargo taşımacılığı yapabilmek için Türkiye'ye izin başvurusunda bulunduğunu da duyurmuştu.

Şalom gazetesine konuşan El Al Kargo departmanı Müdürü Ronen Shapira, uçuşların sadece yük taşıma amacı ile yenilendiğini açıkladı. Shapira, "Şu an korona virüsü sebebiyle El Al uçakları maalesef yolcu taşıyamıyor. Biz de uçaklarımızı kargo uçaklarına dönüştürdük. Bu uçakları koronavirüsle mücadelede gerekli insani yardım, yani koronaya karşı savaşta kullanılabilecek çeşitli tıbbi yardım malzemelerini taşımada kullanmaya karar verdik. Çin, ABD gibi ülkelerle korona ile savaşmak için gereken eldiven, maske, tulum gibi malzemeleri taşımaya yönelik bir proje oluşturduk. Çeşitli ülkelerde eksik olan bu malzemeleri taşımak için ülkelerle bağlantı kurduk. İstanbul uçuşlarımızı da aynı amaçla talep ettik" dedi.

Mavi Marmara diplomatik krize neden oldu

1948'de İsrail devleti tarafından kurulan El Al havayolu şirketi İstanbul ile Tel Aviv arasında uzun süre hava köprüsü oluşturdu, 2007’de ise Türkiye'den tamamen ayrıldı.

2010 yılında Gazze’ye yardım taşıyan 6 gemili Gazze filosuna İsrail askerlerinin müdahalesi ve yaşanan can kaybı iki ülke arasında uzun süren siyasi gerilime neden olmuştu. Filoda bulunan Mavi Marmara gemisine İsrail kuvvetlerinin müdahalesi sırasında 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Olay, iki ülke arasında uzun süren diplomatik bir kriz de yaratmış, İsrail’in 2016 yılında Mavi Marmara’da hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmek üzere 20 milyon dolar tazminat vermeyi kabul etmesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden normalleşme dönemi başlamıştı.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
New York Times'tan tarihi manşet! Tek tek isimlerini yazdılarNew York Times'tan tarihi manşet! Tek tek isimlerini yazdılar
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

Büyük sürpriz! Yeni takımını duyurdular

Büyük sürpriz! Yeni takımını duyurdular

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Hulusi Akar'dan Ege'deki tacizlerle ilgili flaş açıklama

Hulusi Akar'dan Ege'deki tacizlerle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor

Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları hakkında şoke eden gerçek

New York Times koronavirüs kurbanlarının isimlerini manşetten yayınladı

New York Times'tan tarihi manşet! Tek tek isimlerini yazdılar

Dünyada günlük uçuş trafiği! 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

Brezilya koronavirüs bilançosunda 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! Mart ayından bu yana bir ilk

ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! İlk kez yaşandı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 332'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.