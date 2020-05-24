13 yıl sonra İsrail havayolu uçağı Türkiye’ye indi

Atatürk Havalimanı’na inen korgo uçağı ABD’ye koronayla mücadelede kullanılacak malzeme taşıyor.13 yıl aradan sonra bu sabah ilk kez İsrail El Al Havayollarına ait bir uçak İstanbul’a iniş yaptı. İstanbul’da 24 ton yardım malzemesi yüklenen kargo uçağının koronavirüs salgınıyla mücadelede gerekli bu yardım malzemelerini Amerika Birleşik Devletleri’ne götürdüğü bildirildi.

Diğer pek çok havayolu şirketi gibi El Al da koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmiş ve Mart ayında bin çalışanını işten çıkararak tasarrufa gideceğini duyurmuştu. Şirket, yolcu uçuşlarının yapılamaması nedeniyle uçaklarının bir kısmını kargo uçağına çevirdiğini açıklamıştı. El Al, bir süre önce ithalat ve ihracat amaçlı kargo taşımacılığı yapabilmek için Türkiye'ye izin başvurusunda bulunduğunu da duyurmuştu.

Şalom gazetesine konuşan El Al Kargo departmanı Müdürü Ronen Shapira, uçuşların sadece yük taşıma amacı ile yenilendiğini açıkladı. Shapira, "Şu an korona virüsü sebebiyle El Al uçakları maalesef yolcu taşıyamıyor. Biz de uçaklarımızı kargo uçaklarına dönüştürdük. Bu uçakları koronavirüsle mücadelede gerekli insani yardım, yani koronaya karşı savaşta kullanılabilecek çeşitli tıbbi yardım malzemelerini taşımada kullanmaya karar verdik. Çin, ABD gibi ülkelerle korona ile savaşmak için gereken eldiven, maske, tulum gibi malzemeleri taşımaya yönelik bir proje oluşturduk. Çeşitli ülkelerde eksik olan bu malzemeleri taşımak için ülkelerle bağlantı kurduk. İstanbul uçuşlarımızı da aynı amaçla talep ettik" dedi.