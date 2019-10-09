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13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğü itiraf eden sanık, mahkemede ifade değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 13 yıl önce ortadan kaybolan Saliha Toker'i (32) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli öğretmen Hasan Bulut'un (70) tutuklu yargılanmasına başlandı.

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğü itiraf eden sanık, mahkemede ifade değiştirdi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 13 yıl önce ortadan kaybolan Saliha Toker'i (32) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli öğretmen Hasan Bulut'un (70) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Bulut, suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatını istedi.
Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Toker'in kaybolmasındaki sır, 13 yıl sonra aydınlandı. Polisin yaptığı araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Hasan Bulut, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
CESEDİ BULUNAMADI
Soruşturma aşamasında Hasan Bulut'un, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. Bulut, ifadesinde nefsinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Pişmanım" dedi.
Hasan Bulut'un cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda ise Saliha Toker'in izine rastlanmadı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.
MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Sanık Hasan Bulut, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Saliha Toker’in şikayetçi kız kardeşi Ü.T. ve avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü vekili de duruşmaya müdahil oldu. Sanık Hasan Bulut, poliste baskı altında ifade verdiğini, işkence gördüğünü iddia ederek, Saliha Toker’i öldürmediğini ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, 2006 yılında kimliği tespit edilemeyen herhangi bir cesedin bulunup bulunmadığı, otopsi yapılıp yapılmadığı, DNA eşleşmelerinin olup olmadığı hususunun tespiti için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğü itiraf eden sanık, mahkemede ifade değiştirdi13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğü itiraf eden sanık, mahkemede ifade değiştirdi

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