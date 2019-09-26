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13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

  Kayseri'de 13 yıl önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51), Antalya'da, polisin kimlik kontrolü sırasında bulundu.

Kayseri'de 13 yıl önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51), Antalya'da, polisin kimlik kontrolü sırasında bulundu. Evden çıktıktan sonra geldiği Antalya'da önce sokaklarda ardından da sanayi sitesindeki dükkanlarda kaldığı ortaya çıkan Çavuş, yakınlarına teslim edildi.
Kayseri'de yaşayan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocukları zihinsel engelli Ahmet Çavuş, 2006 yılında 38 yaşındayken, 'Geri döneceğim' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha dönmedi.
Kayıp ilanları dağıtarak ve teleziyon programlarına çıkarak oğullarını arayan aile, sonuç alamadı. Polis ve jandarma da tüm aramalara rağmen Çavuş'u bulamadı.
Aradan geçen sürede yatalak hale gelen anne Meral Çavuş, 4 yıl önce ise "Bize bakan büyük oğlum vardı vefat etti. Hasta olan kızımla beraber yaşıyorum, o da yürüyemiyor. Yürüyemediğim için bir yere gidemiyorum. Oğlum ölü mü sağ mı öğrenmek istiyorum" diyerek, yardım istedi.
SADECE SOYADINI SÖYLEYEBİLDİ
Ailenin 13 yıl süren bekleyişi dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan polis sayesinde mutlu sonla bitti. Motorize polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, sadece soyadının 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Polis de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın kayıp kişi kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bulunan kişinin, 13 yıldır kayıp olan Ahmet Çavuş olduğu ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLA TEYİT EDİLDİ
Polis, Çavuş'un yakınlarının telefon numarasına ulaştı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından Ahmet Çavuş'un fotoğrafı aileye gönderildi. Aile oğullarını teşhis etti. Ekipler, Çavuş'u polis merkezine götürürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi.
ÖNCE SOKAKLARDA SONRA SANAYİ SİTESİMDE KALMIŞ
Ahmet Çavuş'un, evden çıktıktan sonra Antalya'nın Kepez ilçesine geldiği, önce sokaklarda ardından da Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlarda kaldığı belirlendi.
'13 YIL SONRA ANNESİYLE BULUŞTURACAĞIZ'
Kayseri'de 13 yıl önce iş bulmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Çavuş, bulunduğu Antalya'da yakınlarına teslim edildi. Ahmet Çavuş'u polis merkezinde teslim alan kuzeni Ali Özel, çocukluklarının beraber geçtiğini söyledi. Birlikte oyun oynadıklarını, birlikte büyüdüklerini kaydeden Özel, "13 yıl önce evden iş bulmak için çıktı. Bir daha dönmedi. Kendisini çok aradık. Dilendirilmek için kaçırıldığını düşündük. Bu süre içinde annesi hep ağladı. Bulunduğu haberini alınca yine ağladı, bulunduğuna inanmadı. Geldim, polis merkezinde fotoğraflarını çekip kendisine attım. Çok sevindi. Şimdi teslim aldım ve annesiyle buluşturucağız. Ailesinin durumu iyi. Bir şeye ihtiyaçları yok. Bundan sonra annesi ve kızkardeşiyle yaşayacaklar" dedi.
Üzerindeki eski kıyafetler değiştirilip yeni giysiler giyen Ahmet Çavuş, daha sonra Ali Özel'le birlikte Kayseri'ye yola çıktı.

Görüntü Dökümü
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Polis merkezi dış plan görüntü
Bulunan şahıs ve yakını polis merkezinden çıkışları
DHA Muhabiri Aslı DURAN ANONS
RÖP: Ali Yılmaz ( Teyzeoğlu)
Kuzenlerin polis merkezinden ayrılmaları
Kameraya el sallamaları

257 MB -- 02.19 /// HD

Haber: Bülent TATOULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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