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13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 13 yıl önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51), Antalya'da, polisin kimlik kontrolü sırasında bulundu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- KAYSERİ'de 13 yıl önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51), Antalya'da, polisin kimlik kontrolü sırasında bulundu. Evden çıktıktan sonra geldiği Antalya'da önce sokaklarda ardından da sanayi sitesindeki dükkanlarda kaldığı ortaya çıkan Çavuş, yakınlarına teslim edilecek.

Kayseri'de yaşayan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocukları zihinsel engelli Ahmet Çavuş, 2006 yılında 38 yaşındayken, 'Geri döneceğim' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha dönmedi.

Kayıp ilanları dağıtarak ve teleziyon programlarına çıkarak oğullarını arayan aile, sonuç alamadı. Polis ve jandarma da tüm aramalara rağmen Çavuş'u bulamadı.

Aradan geçen sürede yatalak hale gelen anne Meral Çavuş, 4 yıl önce ise "Bize bakan büyük oğlum vardı vefat etti. Hasta olan kızımla beraber yaşıyorum, o da yürüyemiyor. Yürüyemediğim için bir yere gidemiyorum. Oğlum ölü mü sağ mı öğrenmek istiyorum" diyerek, yardım istedi.

SADECE SOYADINI SÖYLEYEBİLDİ

Ailenin 13 yıl süren bekleyişi dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan polis sayesinde mutlu sonla bitti. Motorize polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, sadece soyadının 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Polis de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın kayıp kişi kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bulunan kişinin, 13 yıldır kayıp olan Ahmet Çavuş olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLA TEYİT EDİLDİ

Polis, Çavuş'un yakınlarının telefon numarasına ulaştı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından Ahmet Çavuş'un fotoğrafı aileye gönderildi. Aile oğullarını teşhis etti. Ekipler, Çavuş'u polis merkezine götürürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi.

ÖNCE SOKAKLARDA SONRA SANAYİ SİTESİMDE KALMIŞ

Ahmet Çavuş'un, evden çıktıktan sonra Antalya'nın Kepez ilçesine geldiği, önce sokaklarda ardından da Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlarda kaldığı belirlendi.

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