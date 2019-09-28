HABER

13 yıldır annesinden nakledilen böbrekle yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit (48), 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit (48), 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. Fırıncılık yapan Şit, yazdığı 'İnsan Öyle Yaşar' kitabını da tamamladı

Erçiş'te 20 yıldır fırıncılık yapan Yılmaz Şit, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 kez diyalize girdikten sonra 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. 7 çocuğundan 6'sını okutan Şit, aynı zamanda kendi yazdığı 'İnsan Öyle Yaşar' kitabını da tamamladı. Çocuklarının okuması için yoğun çaba sarfettiğini belirten Şit, "Çocuklarımın okuyup ülkemize faydalı bireyler olması için elimden geldiğince zaman ayırıyor ve onlarla ilgileniyorum. Kendi yazdığım 'İnsan Öyle Yaşar' adlı kitabım var" dedi. Şit, "Böbrek rahatsızlığı geçirdiğim dönemlerde 3 defa diyalize girdim. 13 yıl önce annemden böbrek nakli yaptırdım. Annemin böbreği ile yaşama tutundum. Tek böbrek ile fırıncılık mesleğimi devam ettirip çocuklarımı okutup, aileme bakıyorum. Bu hayatta bedava yaşayamazsınız, çalışıp çabalamanız lazım. Sadece çalışmakla kalmıyorum. Fırının üst katında bir yazıhanem var çoğu zaman öğrencileri alıp orada onlarla kitap okuyup sohbet ediyoruz" diye konuştu.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildiServis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
Büyükçekmece’de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyorBüyükçekmece’de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.