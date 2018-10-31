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13 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 21:16 | Son Güncelleme

13 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te 13 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı olarak aranan kişi Antalya’da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan 2005'de Şehitkamil ilçesi Onur Mahallesi’nde öldürülen Adem Bayındır'ın katil zanlısı A.K’nin (58) uzun süre izini sürdü.

Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen, şüphelinin yakınlarının ifadesine başvuran ekipler, zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takibini sürdürdü.

Ekipler, sürekli il ve adres değiştiren şüphelinin en son Antalya’nın Serik ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.K, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

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