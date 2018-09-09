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130 baz istasyonunun akülerini çalan hırsızlık çetesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 12:12 | Son Güncelleme

BURSA'da, 130 baz istasyonundan, piyasa değeri toplam 500 bin lirayı bulan 130 akü çalan hırsızlık çetesi jandarma ekiplerince çökertildi.

130 baz istasyonunun akülerini çalan hırsızlık çetesi yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 130 baz istasyonundan, piyasa değeri toplam 500 bin lirayı bulan 130 akü çalan hırsızlık çetesi jandarma ekiplerince çökertildi. Hırsızlardan birinin daha önce baz istasyonlarında çalışan işçi olduğu ve anahtarları bu yolla temin ettiği öğrenildi.
Bursa'nın Mudanya, Nilüfer, Kestel, Gemlik, Karacabey ve Osmangazi ilçelerinde kırsal alanlardaki baz istasyonlarında sıklıkla yaşanan akü hırsızlığı olayları üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel bir ekip harekete geçti. Jandarma ekipleri piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 130 akünün çalınmasıyla ilgili Plaka Tanıma Sistemi ve Mobese kameralarında yaptığı detaylı incelemenin ardından hırsızlık çetesinin peşine düştü. Çete üyesi 5 kişi, evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyonda ayrıca 30 çalıntı akü, 28 baz istasyonu kilidi, anahtar ve edevat düzeneği, hırsızlıkta kullanılan 2 otomobil ve 1 kamyonet ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Öte yandan tutuklananlardan birinin daha önce baz istasyonlarında çalışan bir işçi olduğu, bu nedenle baz istasyonlarına zorlanmadan girdiği tespit edildi.

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