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130 BİN TL ÇALMIŞLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:15 | Son Güncelleme

Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı(2) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi.

Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı(2)

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi. Otomobil sahibinin aracını yol kenarına park ettikten sonra para yatırmak için bankaya gittiği, kalan parayı ise çantada bıraktığı, hırsızların araç sahibini takip ettiği tespit edildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KOCAELİ (DHA)

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