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130 kilometre hızla ölüme meydan okudu!

11.03.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Bursa'da motosikletin üzerine yatan bir kişi 130 kilometre hızla ölüme meydan okudu. Sürücünün yaptıkları yan araçtakiler tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen sürücü motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı. Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, maskesini takmayı ihmal etmeyen plakasız motosiklet sürücüsü, diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK ETTİ AMA...

Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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