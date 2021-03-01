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130 TL alacak için birbirine girdiler

01.03.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da bir grup genç, 130 TL alacak için bir kişiyi darp ederek yaraladı.Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi yakınlarında V.G.

Adıyaman’da bir grup genç, 130 TL alacak için bir kişiyi darp ederek yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi yakınlarında V.G. ile bir grup genç arasında 130 TL alacak yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada V.G., darp neticesi başından yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 8 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, kavgada yaralanan V.G. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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