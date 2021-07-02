130 Ülkeden Küresel Vergi Anlaşmasına Destek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECE), 130 ülkenin, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde paylarına düşen vergileri ödemelerinin garanti altına alınması amacıyla tasarlanan küresel vergi reformu üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.

OECD'den yapılan açıklamada Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi ABD devlerinin de aralarında bulunduğu küresel şirketlerin, vergi reformu anlaşması uygulanmaya başlandığında en az yüzde 15 oranında vergilendirileceği kaydedildi.

Yeni vergi sistemi küresel çapta yürürlüğe girdiğinde hükümetlerin hazinesine 150 milyar dolar katkı sağlayacak. OECD'ye göre anlaşma, 2023 yılından itibaren uygulanmaya konacak.

OECD açıklamasında "Oluşturulan çerçeve, küreselleşmiş ve dijitalleşmiş 21'inci yüzyıl ekonomisinin amaçlarına hizmet edemeyen yüz yıllık uluslararası vergi sisteminin kilit unsurlarını güncelliyor" denildi.

G-7 liderleri destekiyor

Resmi anlaşma, geçen ay düzenlenen zirve toplantısında biraraya gelen G-7 ülkelerinin liderlerinin küresel vergi reformuna sunduğu desteği izliyor. Anlaşmayla ilgili müzakereler, 9-10 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenecek G-20 ülkeleri liderlerinin toplantısında da ele alınacak.

Başkan Joe Biden, anlaşmanın, "kurumlar vergisinin dibe vurmasını durduracak tam kapsamlı küresel anlaşmaya çok yaklaşıldığı" anlamına geldiğini söyledi. Vergi reformunu destekleyen ülkelerden Almanya, anlaşmayı "vergi adaleti yönünde atılan dev bir adım" olarak niteledi. Fransa'dan yapılan açıklamada da bunun "yüz yıl sonra varılan en önemli vergi anlaşması" olduğu kaydedildi.

G-7 dönem başkanlığını yürüten İngiltere'nin Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Dünya genelinde G-20 ülkelerinin tamamı dahil olmak üzere 130 ülkenin biraraya gelip anlaşmaya destek vermesi, küresel vergilendirmede reform yapma misyonumuza bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor" dedi.

İrlanda ve Macaristan’dan destek yok

Düşük vergi uygulamasının yürürlükte olduğu iki Avrupa Birliği ülkesi İrlanda ve Macaristan ise OECD çerçevesinde varılan anlaşmaya imza atmadı. Bu durum, küresel vergilendirme konusundaki bölünmeleri gözler önüne serdi.

İrlanda, Macaristan, Lüksemburg ve Polonya, çok uluslu şirketlerin yatırımlarını çekmek ve ekonomilerini inşa etmek için düşük vergi uygulamasından destek alıyor.

Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji devlerinin Avrupa Birliği'ndeki merkezlerinin bulunduğu İrlanda'da kurumlar vergisi oranı sadece yüzde 12,5.

İrlanda Maliye Balanı Paschal Donohoe, yeni kurallar nedeniyle uluslararası şirketlerden elde ettikleri gelirin yüzde 20'sini kaybedebileceklerini söyledi.

Bakan Donohoe, İrlanda'nın anlaşmaya hala "kapsamlı destek" verdiğini, ancak yüzde 15 oranındaki asgari kurumlar vergisini desteklemediğini bildirdi.

"Kapsamlı bir anlaşmaya varmadan önce sonuçlandırılması gereken çok konu var" diyen Donohoe, İrlanda'nın ileride yapılacak müzakerelere "yapıcı katılım" sunacağını kaydetti.

9 ülke henüz imza atmadı

Vergi reformu konusunda kaygılı ülkelerden biri de bankacılık sektöründeki gizlilik ilkeleriyle tanınan İsviçre. İsviçre'den yapılan açıklamada vergi reformu anlaşmasının bazı "ciddi tereddütlere" rağmen destekleneceği, "küçük, inovasyona dayalı ülkelerin" çıkarlarının da bu kapsamda dikkate alınmasının umulduğu belirtildi.

Planın uygulanmasına ilişkin anlaşmanın Ekim ayında yapılması bekleniyor. Görüşmelerde yer alan 139 ülkenin dokuzu, anlaşmaya henüz imza atmadı.

Kilit sektörlere vergi teşvikleri sunan Çin ise, anlaşmaya destek verdi.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, "Takvimde bu yılın sonuna doğru belirlendiği üzere, Kapsayıcı Çerçeve Üyeleri arasında nihai anlaşmaya varmamız herkesin çıkarına olacaktır" dedi.

"Bu paket vergi rekabetini ortadan kaldırmıyor, kaldırmamalı da. Ancak vergi rekabetine çok taraflı olarak varılan anlaşma uyarınca kısıtlamalar getiriyor" diyen Cormann, planın "küçük ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler dahil pazarlık masasındaki farklı çıkar gruplarını da kapsadığını" söyledi.

'Daha adil' bir küresel ekonomi

Maliye bakanları, asgari vergi uygulamasının, hangi ülkenin çok uluslu firmalara en düşük vergiyi sunarak avantaj sağlayacağı şeklindeki yarışın sona erdirilmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam programının maliyetini karşılamak için ABD içinde kurumlar vergisinin arttırılması önerisinde bulunan Başkan Joe Biden, küresel vergi anlaşmasının ABD'nin rekabetçiliğini koruyacağını söyledi.

Biden vergi reformunu, "Küresel ekonomiyi hem ABD'de hem de dünya genelinde çalışanlar ve orta sınıf aileler için daha adil hale getirmek için atılan önemli bir adım" şeklinde niteleyerek destekledi.

Biden, anlaşmaya imza atan ülkelerin dünya ekonomisinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunun da altını çizdi.

OECD, vergi paketinin, pandemi sonrası ekonomik olarak toparlanmaya çalışan ülkelerin, bütçelerini onarmaları ve yatırım yapmaları için gelir kaynaklarını arttırmaya yarayacağını kaydetti.

Yardım kurumu Oxfam'dan yapılan açıklamadaysa anlaşmanın, daha yoksul ülkelere ilave vergi gelirinden yeterli pay sağlayacak vergi seviyesine erişemediği kaydedildi. Anlaşmayı "zenginleri kayıran ve tamamıyla haksız" olarak niteleyen Oxfam, imzacı ülkelerin "çok daha adil bir dünya inşa etmek için önlerine nadiren çıkan fırsatı teptiklerini" belirtti.

