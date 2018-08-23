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130 yıllık Kurban Bayramı geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde 130 yıllık kukla deve oyunu geleneği, bu bayram da devam ettirildi - Kukla deve, evlenecek gençler için mahalleliden bağış topladı, orta oyunu sergilendi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı, 130 yıllık kukla deve ve orta oyunu geleneği ile kutlandı.

Rahmanlar Mahallesi'nde, bayramın ikinci günü akşam namazının ardından başlatılan gelenekte, kukla deve, ev ev gezerek vatandaşlardan bağış topladı.

Mahalle meydanında gençler tarafından orta oyunu sergilendi. Çeşitli yarışmalar düzenlendi. Mahalle sakinleri bayram eğlencesine yoğun ilgi gösterdi.

Mahallenin muhtarı Bilal Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 130 yıllık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu güzel mirası atalarından aldıklarını anlatan Dönmez, "Geçmişte televizyon ve cep telefonu yoktu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu güzel geleneği görmeleri ve unutmamaları için her yıl kurban bayramlarında düzenlemeye devam edeceğiz. Düzenlenen etkinlikle yaklaşık 10 bin lira para toplandı. Toplanan gelir mahallemizde düğün yapacak gençlerimizin ihtiyaçları için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

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130 yıllık gelenek Deve kukla Rahmanlar mahallesi

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