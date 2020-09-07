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1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi bulundu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Gök bilimciler, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı bir güneş sistemi keşfetti.

1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi bulundu!

Exeter Üniversitesinden Stefan Kraus liderliğindeki ekip tarafından yapılan keşfin ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

3 YILDIZLI SİSTEMİN ADI: GW ORİONİS

Orion Takımyıldızı'nın kenarında yer alan ve "GW Orionis" adı verilen sistemde GW Ori A ve B yıldızlarının birbirlerinin yörüngesinde, üçüncü yıldız GW Ori C'nin de bu iki yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi.

GW Ori C'nin, GW Ori A ve B yıldızlarına mesafesinin 1190 milyon kilometre olduğu ifade edildi.

Üçlü sistemin dev ön gezegen diskinde farklı yönelime sahip 3 halka tespit eden gök bilimciler, yalpalayan iç halkanın, yeni oluşan bir gezegene işaret ediyor olabileceğini kaydetti.

Diskte en dıştaki halkanın da bugüne kadar ön gezegen disklerinde gözlenen en büyük halka olduğuna işaret edildi.

Stefan Kraus, sistemin iç halkasının 30 civarında Dünya benzeri gezegen oluşturacak kadar toz içerdiği değerlendirmesini yaptı.

BİLİNEN İLK ÖRNEK OLABİLİR

Keşifle ilgili çalışma yürüten bir başka ekipte yer alan bilim insanı Nienke van der Marel de iç halkada gözlenen sapmanın, 3 yıldızın çekim etkisiyle açıklanmayacağını dile getirdi.

Sistemde yavru bir gezegenin varlığının doğrulanması halinde bunun, 3 yıldız etrafından dönen tek bir gezegenin ilk bilinen örneği olacağı ifade edildi.

AA

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