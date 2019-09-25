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1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 1300 ecstasy hap ele geçirildi.

1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, Bursa, (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 1300 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Şeyhmuz Fidan yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve Mehmet Demir'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Şeyhmuz Fidan ile Mehmet Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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